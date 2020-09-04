新台幣兌美元匯價周五早盤以來最低為29.540元，最高為29.332元，一度大幅升值1.99角。目前迄上午十點整新台幣兌美元暫報29.334元，仍然勁揚1.97角。

週五開盤價為29.540元，也是今天早盤以來的最低價。

台股加權指數開盤到上午10點02分為12,638.72，跌119.25點，跌幅0.93％，成交1054.59億元。

(工商 )