漲跌互見台股低迷 新台幣大升近2角 10:162020/09/04 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元匯價周五早盤以來最低為29.540元，最高為29.332元，一度大幅升值1.99角。目前迄上午十點整新台幣兌美元暫報29.334元，仍然勁揚1.97角。 週五開盤價為29.540元，也是今天早盤以來的最低價。 台股加權指數開盤到上午10點02分為12,638.72，跌119.25點，跌幅0.93％，成交1054.59億元。 (工商 ) #台股 #新台幣 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登推綠能 15檔概念股飆升 04:102020/09/04 證券．權證 油市疲弱 中鴻：API市場真悲哀 04:102020/09/04 證券．權證 《期貨》三大指數開低 9月台指期大跌176點 09:092020/09/04 財經 道瓊指數重挫807.7點 台股開盤嚇跌逾百點 09:192020/09/04 財經 陳喬泓獨鍾本益成長比選股 09:002020/09/04 財經 科技股慘遭拋售 道瓊狂瀉807點 那指跌近5％ 05:582020/09/04 財經 美股屠殺800點 台積電帶頭殺 台股開盤重挫近200點 09:032020/09/04 財經 白頭宮女 天寶遺事 09:002020/09/04 財經 廣州台青創新創業服務中心揭幕 04:102020/09/04 兩岸新聞 廣州助力台青來穗發展 實現理想 04:102020/09/04 兩岸新聞 財經熱門新聞 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 兩岸5G ETF人氣王 都是追蹤這檔爆款指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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