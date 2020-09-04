台灣輸出案例累計13起！指揮中心2日宣布的輸出個案中，一名50多歲台男赴日確診，其過去5、6個月都待在台灣，感染源尚不明，引起各界關注，擔憂秋冬疫情再起，不少民眾悄悄買起口罩備著，而今天上午博客來將一次開賣9款中衛口罩，大人小孩的都有，晚上7點大樹藥局門市則將開賣特殊色醫用口罩，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●博客來

今（4日）上午開賣9款中衛口罩，成人口罩的顏色有潮橘、月河藍（月夜）、酷黑、天空藍、海芋黃、櫻花粉、深丹寧和黑+綠，兒童口罩則有黃小虎可選擇。確切開賣時間將公布在網站中，請依網站為準。

●蝦皮購物

每天傍晚5時限量販售MIT醫療口罩，且蝦皮超市24h將今天下午3時開賣中衛口罩，僅月河藍（月夜）一色可選擇，每盒30片裝，售價260元。

●PChome 24h

今（4日）開賣摩戴舒、匠心等品牌的醫用口罩，依組合不同，售價從509到698元不等，確切時間將於開賣三小時前公布。

●Yahoo奇摩購物中心

今（4日）開賣匠心成人醫用口罩，每盒50入300元，另也有宏瑋鵝黃色、湖水藍的口罩、淨新、台灣國際生醫等品牌的口罩可以選購。

●大樹藥局

全台門市今（4日）晚7點開賣善存國家隊和恆大優衛的醫用口罩，各縣市分配到的顏色，每間門市限量110盒，每人每日限購一盒；另明天晚上7點，大樹藥局限定門市開賣萊潔「淡橙橘」口罩，每盒50片裝，售價399元。

(中時新聞網)