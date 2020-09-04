40多歲的小雲總是靠節食來維持身材，但卻發現168公分只有49公斤的她，體脂肪竟高達30，另名55歲的張媽媽也都一直用節食或斷食來維持標準體重，沒想到她的體脂肪也高達38！

減掉體重不等於就是減肥 過度節食恐增體脂肪

營養師劉純君指出，這就是一般人對於減肥觀念錯誤的常見後果，因為大部分的人都以為只要減掉體重，就是減肥，但事實上過度節食或斷食等激烈的減重方式，雖然能快速減掉體重，卻不但無法減肥，還會愈減愈肥。

因為人體把脂肪組織認定為最重要及最後的能量來源，因此攝取過多熱量後，會最先把熱量貯存為脂肪，但身體攝取熱量不夠時，最先使用的是蛋白質，也就是肌肉組織，因此過度節食，肌肉組織會愈來愈少，脂肪組織雖然也會減少，但因減的量很少，因此體脂肪在體內占的比率會愈來愈高。

女性體脂肪比例需比男性高 否則易致月經週期紊亂

劉純君表示，時下許多看起來瘦得一把骨頭的紙片人，由於常是靠不當節食或斷食減來的，因此反而體脂肪都很高。男人30歲後體脂肪的比率應在17～23，女性30歲後則占20～27，通常女性體脂肪比例需比男性高，因為對女性而言，體脂肪非常重要，當發育期體脂肪達到17，女性生理期就會開始準備報到，因此過度減肥到體脂肪量低於17，月經週期會紊亂，甚至出現閉經現象。

降體脂須從降低總熱量攝取開始 食物攝取這樣做

此外，降體脂一定要從降低總熱量攝取開始，千萬不能從節食變「絕食」，三餐一定要吃飽，只是把熱量降低，蔬菜要吃得比飯多，用低熱量食物撐飽，騙過大腦，等時間久了，大腦對食物的渴求不再強烈，胃口就會慢慢縮小，但要注意熱量減低後，活動量仍要維持過去的水準，體重和脂肪就會自動下降。

而蛋白質的攝取也要夠，可用一份豆腐及兩份魚肉取代紅肉，不含澱粉的青菜可以無限食用，點心也可以吃滷海帶、滷高麗菜、滷蒟蒻干等，不要讓自己覺得餓得很可憐，就能做到真正的減肥，而不只是減重而已；而飲品最好只喝水或不加糖的麥茶、菊花茶、決明子茶等，若很想喝飲料，最好選擇無糖的。

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(中時新聞網)