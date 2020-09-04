周四芝加哥穀物期貨多數收低，其中大豆期貨續漲，受中國買盤提振，推升大豆漲逾二年多高點，9月大豆漲6.25美分，報968.75美分；而小麥期貨走跌，賣盤持續出籠，在周二觸及五個月高價後，因出口疲軟承壓續跌，據美國農業部發佈周度出口銷售報告顯示，最近一周美國小麥淨銷售量為較前一周低23%，9月小麥跌4.5美分，報543.25美分。

玉米價格也隨之回跌，出口銷售利好消息逐漸淡化，引發多頭平倉拋盤，終場9月玉米收跌5.25美分，報344.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)