《商情》買盤提振 美國大豆漲逾二年多高點 10:172020/09/04 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四芝加哥穀物期貨多數收低，其中大豆期貨續漲，受中國買盤提振，推升大豆漲逾二年多高點，9月大豆漲6.25美分，報968.75美分；而小麥期貨走跌，賣盤持續出籠，在周二觸及五個月高價後，因出口疲軟承壓續跌，據美國農業部發佈周度出口銷售報告顯示，最近一周美國小麥淨銷售量為較前一周低23%，9月小麥跌4.5美分，報543.25美分。 玉米價格也隨之回跌，出口銷售利好消息逐漸淡化，引發多頭平倉拋盤，終場9月玉米收跌5.25美分，報344.5美分。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #小麥 #買盤 #提振 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美颶風吹動報價 塑化蓄勢破重圍 04:102020/09/04 證券．權證 1分鐘讀財經》反制川普打壓 陸狠砸40兆 拚第3代半導體 08:062020/09/04 財經 新壽提升淨值 列為年終KPI 04:102020/09/04 財經要聞 半導體將重掌多頭兵符 09:002020/09/04 財經 法人搶買 面板雙虎價量齊揚 04:102020/09/04 財經要聞 《美股掃瞄》五大科技股拖累 華爾街股市全軍覆沒 08:522020/09/04 財經 熱門股－友達 基本面佳攻上漲停 04:102020/09/04 證券．權證 操盤心法－高價穩健、低價衝鋒 個股題材擺中間 04:102020/09/04 證券．權證 權證星光大道－元大證券 友達 面板產業谷底過 04:102020/09/04 證券．權證 美股屠殺800點 台積電帶頭殺 台股開盤重挫近200點 09:032020/09/04 財經 財經熱門新聞 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 兩岸5G ETF人氣王 都是追蹤這檔爆款指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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