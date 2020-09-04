封測廠矽格（6257）受惠宅經濟及5G基礎建設帶動手機、網通、電源管理晶片測試需求暢旺，配合轉投資台星科（3265）動能同升，2020年8月合併營收「雙升」達11.27億元，續創今年新高及歷史次高。法人看好矽格第三季旺季動能可期，下半年營運持續暢旺。

雖然周四美股重挫致使台股今（4）日一度同步重挫198.19點，但矽格在績優題材護體下，開低後在買盤敲進下迅速翻紅走揚，最高上漲2.32％至39.65元，截至10點維持近2％漲幅，領漲封測族群。台星科同步開低走高，盤中維持小漲0.42％，表現同步抗跌。

矽格8月自結合併營收達11.27億元，較7月10.23億元成長達10.16％、較去年同期8.61億元成長達30.76％，連2月改寫歷史次高。累計1～8月合併營收77.66億元，較去年同期59.51億元成長達30.48％，續創同期新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司的營收後，帶動矽格8月營收高檔續揚、續創今年新高及歷史次高。

矽格轉投資的台星科營運動能同步轉強，8月自結合併營收2.4億元，較7月2.27億元成長5.51％、較去年同期1.99億元成長達20.28％，亦創今年新高。累計1～8月合併營收16.16億元，較去年同期14.66億元成長10.22％，成長幅度較前7月8.63％增加。

(時報資訊)