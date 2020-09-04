美中關係風雲激盪，大選民調落後的美國總統川普和其對團隊，顯然是現階段加速中美關係急劇惡化的主因。不過，企管學者、高苑科技大學校長趙必孝分析，雖然美國對大陸敵對升高，但川普慢了5年，能打的牌差不多出完了，還是無法幹掉大陸。

中美關係在川普治理下逐漸形成對決態勢。11月3日大選前，川普透過新冠疫情、香港國安法、華為、經貿等議題逐漸將緊張情勢升溫，讓民眾感覺到「中國共產黨」的威脅，將認同政治打到極端。

對此，趙必孝接受港媒《中評網》採訪時表示，川普打大陸太慢了，如果早5年，可能就能重創大陸，逼迫其作出更大讓利。但大陸自從十三五計畫之後便開始強調「以內需取代出口、由製造轉為服務」，降低對出口的依賴，因此美中貿易戰只是加快大陸內需的速度。

趙必孝更表示，川普的底下官員都已經是屬最極端的幕僚，若這些人都還幹不掉大陸，還有誰能幹掉？且美國現在能出的牌都出完了，所以只能挑幾間科技公司下手挫銳氣，更別說美國外債大是大陸持有，所以美國真敢跟對岸打金融戰？美方若想繼續對抗大陸，定會改變策略，但中美還是維持競合關係。

(中時新聞網)