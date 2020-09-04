《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），上個月29日因大腸癌於洛杉磯病逝，享年43歲，根據家人透露他4年前就確診罹患大腸癌，甚至一度想瞞病拍攝《黑豹》續集，但更震驚的是他過世前1小時，漫威總裁凱文費吉才得知他罹病消息。

根據美媒爆導，查德威克在罹癌4年期間不斷對抗病魔，不僅過世前一週堅信能擊退病魔，還為了明年3月預計開拍的《黑豹》續集，展開一連串自我訓練，而他罹癌一事除了家人以外，只有經紀人、個人教練和成名作「傳奇42號」導演知情，未料近日病情急速惡化，讓家屬不得不火速通知漫威總裁凱文費吉，但待凱文費吉收到訊息後一小時，查德威克便與世長辭，讓人不勝唏噓。

至於《黑豹》續集由誰頂替演出？有一說是試鏡其他演員頂替德威克鮑斯曼，但遭到無數漫威迷反對，直言沒有人能取代他的地位，另一說則是由劇中飾演妹妹「舒莉」的蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）接班，讓女性角色成為新任「黑豹」，不過目前漫威對於續集種種傳言尚未發表回應。

查德威克鮑斯曼病逝後，讓不少影迷為之心碎，由家人代為發出證實病逝的推文，被Twitter認證成為史上獲得最多讚的貼文，彷彿象徵這位生命鬥士勇敢對抗病魔的最後冠冕。

(中時新聞網)