新北市加利口罩廠遭查獲於8月從大陸進口337萬片口罩流入實名制通路，對此國民黨立法院黨團今日召開記者會，痛批政府早已知道卻不馬上對外公布，莫非想隱瞞？而且本次該廠會進口大陸口罩冒用國產，肇因於工廠員工早已嚴重超時加班過勞，政府為何不轉介放無薪假或失業的勞工協助生產口罩？

黨團書記長林奕華指出，前天國民黨已接獲陳情，得知實名制通路有大陸口罩冒用國產口罩現象，衛福部食藥署昨天一早還表示不清楚，下午才改口說三到五天前就已掌握這些狀況，如果不是在野黨立委有掌握訊息，這些內幕政府會公開告訴國人嗎？已掌握怎麼不在第一時間告訴國人？況且政府宣稱加利是累犯，也表示可能早已掌握卻讓類似情況持續發生。

林奕華還說，如今連醫護人員拿到醫院發的口罩，上面都沒有寫廠牌或台灣製造字樣？請衛福部告訴國人怎樣判斷？口罩國家隊政府不是只負責大內宣，更應把關，是否真如加利公司老闆爆料，6月1日開放口罩外銷後，有背景的大廠可以把口罩外銷不用再上繳實名制口罩，變成小廠勞工要狂加班繳交高比率實名制口罩？

副書記長謝衣鳳表示，前幾天媒體已有報導，新北市對口罩工廠勞工超時加班開罰，當時她們為此詢問行政院是否要解決勞工超時加班問題。如今許多勞工放無薪假或失業，難道不能轉介這些勞工前往協助？口罩製造並非高端產業，很多勞工都可以前往上班，當口罩需求增加時，政府卻不協助。這樣在野黨配合政府通過的紓困預算根本白費了，政府既未解決勞工失業問題，也沒有解決口罩工廠勞工過勞問題，政府只注意口罩繳交數量，忽視勞工權益。呼籲民進黨立委不要只顧者拿放大鏡監督在野黨立委，應把注意力用在監督政府。

藍委洪孟楷質疑，政府慢半拍公布的作為，讓民眾有可能繼續買到大陸製口罩，政府也應該交代口罩國家隊到底出了哪些問題，在野黨立委之前詢問政府口罩徵用、製造、分配數量，卻未獲得明確答案，衛福部長陳時中還忙著去拍時尚雜誌。

藍委李德維也質疑，連口罩政府都管不好，未來的瘦肉精美豬、高齡美牛開放進口後政府能好好把關嗎？

(中時 )