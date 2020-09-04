蘋果（Apple）今年預計一口氣推出4款iPhone 12系列新機，可說是市場上共同的認知。但是4款機種詳盡規格與具體差異，雖然蘋果官方尚未發表確認，仍舊成為討論焦點。根據近期消息，對於mmWave 5G以及120Hz螢幕更新率的規格再度成為熱議焦點，恐只有特定款iPhone 12才能支援。

《Fast Company》報導指出，2020年新一代iPhone都將支援5G，但他們指出唯有iPhone 2 Pro Max才會支援5G網路的mmWave(毫米波) 頻段。換句話說，其餘款式僅支援Sub-6GHz頻段。報導指出由於iPhone 12 Pro Max螢幕達6.7吋，內部有足夠空間來整合天線，同時也具備足夠的電池容量（支援5G將更為耗電）。另外他們推測只有在美國、日本、南韓銷售的新款iPhone可支援mmWave，因為當地毫米波5G的建設相對成熟。

在此之前關於iPhone 12系列對於5G網路的支持，天風國際分析師郭明錤曾指出，iPhone 12系列會有部份機種僅支援Sub-6GHz，有些則是Sub-6GHz與mmWave頻段都支援，而蘋果會在5個特定市場推出同時支援Sub-6GHz 以及 mmWave的 iPhone，分別是美國、加拿大、日本、韓國以及英國，但他沒有明確指出哪一些iPhone 12系列機種會同時支援Sub-6GHz 以及 mmWave的5G頻段。

另一方面，前魅族資深副總裁 李楠則是大膽在新浪微博預測，他指出「iPhone 12 Pro Max肯定支援120Hz刷新（螢幕更新率）」。不過也認為iPhone向來電池容量都較小，能不能撐得住，還難以確認。因此他也認為若要支援120Hz螢幕更新率，應會具備動態刷新（根據顯示內容自動改變螢幕更新率，這一點在iPad Pro上已經具備），但是這一點對於實際改善功耗帶來的效應並不是相當明顯。

前前魅族資深副總裁 李楠預測iPhone 12 Pro Max肯定支援120Hz螢幕更新率。（摘自新浪微博）

從過往的產品佈局來看，蘋果在iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max在規格上明顯跟iPhone 11有差距，包含螢幕材質、機身材料與製造工藝、還有相機等等，但是在iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max之間，並沒有明顯差異（除了因為機身大小帶來了電量、螢幕尺寸差異外）；但從上述的內容來看，由於5G的特性，還有120Hz螢幕更新率對於續航力帶來的挑戰，蘋果很可能會讓iPhone 12 Pro Max擁有一些iPhone 12 Pro不具備的特性，為兩者設下分水嶺。這樣的產品區隔，是否將成為果粉購買時的參考條件，十分令人好奇。

關於蘋果今年度的秋季發表會，因為疫情影響，加上供應鏈端受到的波及，先前蘋果已經確認新一代iPhone會比以往晚數週發表，換句話說發表時間可能落在10月。而在iPhone 12系列之前，則是傳出Apple Watch新品、iPad Air等產品，有望提前在9月發表。無論如何，時間都已越來越逼近，果粉們迎接大量新品的時間點即將來到。

(科技)