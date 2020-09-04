台南砂石車衝入民宅 駕駛卡車內獲救 10:262020/09/04 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市發生砂石車衝進民宅的重大車禍。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市4日上午9點多發生一起砂石車衝進民宅的重大車禍，一輛砂石車行經西門路一段與新興路口時，先撞斷中央分隔島上的路燈，開上分隔島後，再撞進對向車道旁的鐵皮屋民宅，期間還殃及另輛白色自小客車及1名路過的女機車騎士，砂石車司機也卡在駕駛座受困。警消獲到趕抵時，緊急出動破壞機具協助駕駛脫困，全案正由警方調查中。 「嚇死了！」目擊民眾心有餘悸說，砂石車司機疑似精神不濟，事發當時車子不斷偏移，先撞斷路燈，開上分隔島，再衝進民宅，整個過程「像拍電影一樣」。 (中時 ) #砂石車 #衝入民宅 #台南 #重大車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃來車不及 小客車連3撞衝入民宅撞傷屋內老夫妻 19:142020/08/23 社會 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 國道1號新營段深夜重大車禍 3車連環撞2死1傷 14:492020/09/03 社會 暴雨後台61線拖曳車直衝工程車 車頭撞爛人夾駕駛座狂噴血 14:112020/08/28 社會 阿里山公路轎車側翻卡在溝渠 駕駛自行脫困受輕傷 13:552020/08/23 社會 司機撞倒路燈後逃逸 公司員工報案意外驚覺是自己人 11:302020/09/03 社會 騎士自撞光復橋分隔島 飛入對向車道遭撞腦漿溢出身亡 20:452020/08/27 社會 砂石車撞工程車 2清潔工遭斷頭慘死 04:102020/09/02 地方新聞 雲林再傳死亡火警 張麗善宣示幫邊緣戶募警報器 15:202020/09/02 社會 砂石車化身東海岸殺手 台11線跨越雙黃線連超4車 網友竟力挺 16:172020/08/31 社會 社會熱門新聞 頭份國中女找到了 父PO文尋女遭嗆：等她18歲再還妳 父女失聯四月團聚 - 社會 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 新北市警局副所長 胡亂逮人遭懲戒降級 - 社會 人妻留「我的婆婆殺了我」遺言 不堪被婆家霸凌輕生 萬人怒求真相 - 社會 4歲女童遭虐死南投成塑膠袋屍 毒蟲兇嫌稱「她在廁所溺斃」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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