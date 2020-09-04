台南市4日上午9點多發生一起砂石車衝進民宅的重大車禍，一輛砂石車行經西門路一段與新興路口時，先撞斷中央分隔島上的路燈，開上分隔島後，再撞進對向車道旁的鐵皮屋民宅，期間還殃及另輛白色自小客車及1名路過的女機車騎士，砂石車司機也卡在駕駛座受困。警消獲到趕抵時，緊急出動破壞機具協助駕駛脫困，全案正由警方調查中。

「嚇死了！」目擊民眾心有餘悸說，砂石車司機疑似精神不濟，事發當時車子不斷偏移，先撞斷路燈，開上分隔島，再衝進民宅，整個過程「像拍電影一樣」。

(中時 )