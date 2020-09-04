紐約大都會4日與洋基補賽，雙方大戰到第10局，最後由史上最暴力的新人阿隆索(Pete Alonso)轟出再見全壘打，大都會9-7獲勝。阿隆索去年敲了53轟，意外的是他其實沒敲過再見轟，這只是他生涯首次。

阿隆索正陷入低潮，本季打擊率僅0.209，近19次打數只有1安。此戰他前4次打數都槓龜，若非延長賽他就沒機會再打了。10局下，阿隆索是首個打席，洋基投手阿布瑞尤(Albert Abreu)投了一顆內角速球，這是阿隆索最喜歡的位置，被他奮力拉打到左外野牆外，比賽結束！

洋基左投傑哈普(J.A. Happ)先發5局失4分，他平手時退場無關勝負。終結者查普曼(Aroldis Chapman)第8局登板時領先1分，但被戴維斯(J.D. Davis)敲出追平的全壘打。要不是前面有人盜壘被抓，這一轟就是再見轟了。查普曼砸鍋之後，阿布瑞尤第10局登板，只用2球就收下敗投。

阿隆索敲出致命一擊，在雨中振奮揮拳的跑壘鏡頭令人印象深刻。外界觀察阿隆索本季調整打擊動作，導致擊球能力下降。對方投手常以外角的變化球對付他，這種球他以往可以破壞成界外球，今年他擊中這種球的機率下滑不少。這是他本季第8轟，本來應該是陽春炮，因為突破僵局制壘上有人，多奉送阿隆索1個打點。

(中時新聞網)