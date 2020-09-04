新北市「口罩國家隊」加利公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，而負責人林明進則稱，剛開始以國家隊為榮，後來以參加國家隊為恥，因為難以負荷政府產量需求，才會這樣做，「是為了要保護員工，不然會要了他們的命，達到口罩需求，必須日以繼夜，沒辦法給員工休息」。對此，經濟部長王美花今(4日)出席活動時，譴責加利魚目混珠，做錯還指責別人、怪東怪西，讓國家隊蒙受指責。

林明進表示，「從七月份開始，我們這些小咖的國家隊，每一個月要多扛7.2%，到了8月份要扛6.8%，人員本來就負載很大，再加上這些數量根本沒辦法負荷，加上之前有少數國家隊把不良品刻意加進去，而他使用的口罩防護等級高達99.8%，比醫療級95%更好，我不是黑心工廠，我不好，會承擔法律責任，但不這樣做，人員沒辦法休息，會把人員累死掉。」他也稱，有其他大廠未繳交足量，讓小廠承擔，其他公司也有混充情況。

對此，王美花出面嚴正譴責，她說，加利公司魚目混珠，將從中國大陸進口的口罩，當作是國內生產的醫用口罩繳交給政府徵用，是完全不可取的行為，違反相關規定，做錯還指責別人、怪東怪西，讓國家隊蒙受指責，成為少數的害群之馬，卻害到國家隊長期榮譽感，這行為非常不可取。

王美花強調，這段時間以來大家非常辛苦，但也有很高的榮譽感，而目前全案已由檢調調查中，食藥署也按相關規定查處，做嚴厲懲處，因為這是非常不應該事情。

(中時新聞網)