新北市長侯友宜今（4日）上午表示，儘管國家隊口罩業者有困境、有委屈，但問題解決不能用劣質口罩來仿冒，將全面清查。（葉書宏攝）

位於新北市八里區的口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩，新北市長侯友宜今（4日）上午表示，儘管國家隊口罩業者有困境、有委屈，但問題解決不能用劣質口罩來仿冒，將全面清查。

侯友宜今（4日）上午前往桂冠實業股份有限公司中和二廠視察，媒體持續關注國家隊口罩問題，侯友宜說，首先要感謝新北市基層藥局及藥師公會發現問題後向中央、地方政府反映，企圖以陸製口罩矇騙所有市民，對此相當痛心。

侯友宜說，防疫口罩相當重要，聽聞如此消息，食藥署、衛生局、消保官要求業者全面下架，同時啟動到各廠商深入清查，是否還有類似情況。

此外，不是只有新北市有類似狀況，全國國家口罩隊都要進行清查，揪出用劣質陸製口罩謊稱為國家隊口罩的不法廠商，很多廠商有困境、委屈，中央也要聽進去，但是問題解決不能用劣質口罩仿冒，不法的事情要做好嚴格把關。

(中時 )