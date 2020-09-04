張致恆發文謝謝老婆。（圖／翻攝自 IG）

香港前DJ蘇耀宗（細So）因背叛老婆陳穎楠沾已婚小三網紅練美施（Macy），被封「香港渣夫」，昨(3日)練美施受訪，談和蘇耀宗分手主因，是由於無法承受對方帶來的情緒困擾，才決定分開，且事發後蘇耀宗想跟他串供說假話，但被練美施拒絕，直言蘇耀宗至今仍沒向太太坦白，也不肯承擔責任，只想維持好男人形象。

據《香港01》報導，練美施受訪時回應網友批評她的四項罪名，包含假裝單身、賣性感、用小孩吸引按讚、買進淘寶貨高價賣出，她澄清從來沒有隱瞞已婚事實，但和丈夫確實有問題需要處理，在社群網站上穿得少只是為了工作，貼孩子照片會有幾個人按讚不是她能控制，至於買淘寶貨傳聞，她承認有進大陸貨，但也會在網頁上跟客人講清楚。

練美施也承認，因和蘇耀宗的不倫戀曾讓她動過輕生念頭，由於無法承受這類情緒困擾，才和蘇耀宗分手，同時練美施更批評蘇耀宗不負責、雙面人，先前找她串通被拒，因此練美施和蘇耀宗所說的版本和蘇耀宗的自白有落差，轟蘇耀宗只會「用一個謊言蓋另一個謊言」。

而或許是蘇耀宗風波影響，男團「Boy'z」成員張致恆（Steven）去年閃婚當爸，當時也爆出他劈多女、性上癮，因女粉絲「雯雯」懷孕才娶對方，花心行徑被封「世紀渣男」，昨他突然開腔慶祝結婚一周年，說：「我很感謝我老婆，用無私的心去接受我的一切，當初我把事情搞這麼大，她還原諒我，其實我一開始說了很多謊瞞她，她以為我跟其他人分手了，才跟我在一起，直到事情爆發，她才知道我沒分手」，許多網友則安慰他知錯能改、金盆洗手就好。

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