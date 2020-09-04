美元對主要貨幣在周五稍早穩定持平，投資人正在觀望周五稍晚重量級的非農就業報告的數據表現。

澳元和紐西蘭幣微幅下跌，主要是全球主要股市出現拋售，風險較高的貨幣因此受損。

美元終於止住近期的不斷下跌，但分析師認為美元信心仍處弱勢，市場仍擔憂美國經濟成長力道以及聯準會長時間維持低利的猜測。

但東京IG證券分析師則認為，美元對歐元已出現反彈，也將維持漲勢一段時間。然而其主要構想情境仍為美元會下跌，股市會上漲，殖利率會下跌，主因是聯準會預料維持低利率。

美國周五將公布非農就業報告，市場預期為就業增加幅度將低於預期，數據將顯示勞動市場要從新冠疫情泥沼中復甦，步伐將是非常緩慢。

周五美元兌歐元下跌，來到1.1841。英鎊滑落到1.3269，從近一年的高點轉為下跌，主因為英國對歐盟的談判無進展。美元對日圓目前為106.07。

對六個主要貨幣的美元指數在周五變動很低，為91.810。

路透周五出示一項調查，由於對美聯準會貨幣政策的展望，美元預計將持續至少三個月的下行。

(時報資訊)