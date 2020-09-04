富蘭克林坦伯頓基金集團七月起進行「富蘭克林坦伯頓-蓋洛普經濟復甦研究」的每月調查，八月針對美國最新調查結果有四大發現，一、美國家庭信心回穩但消費支出仍偏保守。二、新冠疫苗進展對民眾消費意願影響重大。三、多數美國民眾支持新一輪補助金發放。四、美國民眾對疫情風險的認知因政黨傾向而有差別。

富蘭克林證券投顧指出，根據WHO統計至8月13日止，研發中的新冠疫苗數量共有167種，有6種進入臨床三期，目前疫苗進展較快者包括Moderna、牛津大學/阿斯特捷利康、輝瑞/BioNTech，三期臨床試驗數據預估在9~11月公布，若有正面利多有助改善投資信心，且可成為刺激生技股上漲的重要觸媒。

儘管美國疫情爆發至今已超過七個月，富蘭克林坦伯頓基金集團表示，八月調查結果顯示美國民眾對於疫情的風險與事實之間仍存有嚴重的落差，包括高估年輕人的死亡風險、低估高齡者的死亡風險，跟七月調查結果相同。其中「政黨傾向」仍是影響民眾對疫情認知的重要因子，民主黨支持者的擔憂程度明顯高於中間選民及共和黨。再者，調查結果顯示約有一至兩成受訪民眾希望等到疫苗或療法問世後再重新開放學校、健身房等場所，其中又以西部地區的支持度較高。非常擔心自己可能感染新冠肺炎疫情：民主黨35%、高於中間選民23%及共和黨19%。若感染新冠肺炎疫情，非常擔心將出現嚴重的健康後果：民主黨41%、高於中間選民28%及共和黨22%。

富蘭克林證券投顧建議，美國經濟及企業獲利展望持續改善，加上聯準會的新政策框架意謂將延續長期低利環境，有助美股多頭續揚，儘管美股再創新高後高檔震盪難免，建議投資人可留意長線趨勢發展正向的科技及生技產業，或以涵蓋多元產業的美國股票型基金介入。

(時報資訊)