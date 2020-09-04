台電高達千億元的興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程案由中鼎(9933)與美商奇異合作拿下，另外，廢水處理業者萬年清(6624)取得標案中的廢水處理系統訂單。今日中鼎及萬年清股價跳空開高，漲幅5.5~6%不等，表現強勢。

台灣98%能源仰賴進口，在政府非核家園政策規劃下，綠能及燃氣發電成為能源轉型重要措施，其中燃氣發電占比至2025年將達50%，帶動的燃氣電廠建廠及擴廠相關工程商機龐大。台電公司為配合政府能源政策，達成增電、減碳目標，在既有高雄興達電廠及台中電廠，分別新建高發電效率及低碳排放的燃氣電廠。

興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程範圍包含於興達電廠新建3部複循環發電機組，總裝置容量3,900MW；台中電廠新建2部複循環發電機組，總裝置容量2,600MW。中鼎聯手奇異拿下此一標案。

萬年清說，台電台中電廠及興達電廠工程標案，其中廢水處理系統工程是由公司負責，雙方首次就水處理工程專案開啟合作契機，除首次合作的大型電廠標案，雙方也針對台灣其他產業擴建案廢水處理系統同步接洽，依萬年清的水處理專業效率及多年優異實績經驗，此次標案合作後，將為日後合作創造新契機。

(時報資訊)