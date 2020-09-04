外媒引述知情人士透露，印度已經下令對中國非營利組織「中國國際交流協會（CAIFU）」的簽證申請採取更嚴格審查，並列為一個值得關注的實體。

路透報導，印度官員表示，這個總部位於北京的組織與中共中央統戰部有關聯，後者透過培養領導人、智庫和媒體成員，在中國境外展開影響活動。兩名知情的印度官員指出，在一份內部備忘錄中，印度政府把該機構列為值得關注的實體，暗示該機構的活動可能影響印度的國家利益。

任何機構一旦被列入值得關注的實體，意味著其代表或支持該機構的團體，在簽證發放前將面臨安全審查程序。消息指出，無論是智庫成員還是商人，都將嚴格審查簽證申請。

對此，中國外交部代表回應指出，中國國際交流協會是一個非營利組織，由中國全國人大常委會副委員長吉炳軒擔任會長，該協會致力於與各國社會團體進行友好交往，旨在促進中國人民和包括印度在內的世界各國人民之間的相互理解和友誼。

按照慣例，「中國國際交流協會」由中國高階領導人擔任會長，例如現任或前任全國人大常委會副委員長，其理事成員包括中共中央對外聯絡部的一名現任副部長和兩名前副部長。

不過，一位中國教授表示，由於印度在向中國學者和組織發放簽證方面一向比較嚴格，因此新措施不會產生多大影響。

(工商 )