美國高科技股周四大跳水，使亞洲地區主要股市周五陸續開盤多臉色鐵青，即早盤開低之後，多欲振乏力，包括日本、台股、南韓、澳洲、大陸滬深兩市、香港、新加坡、菲律賓與馬來西亞，目前都表現不佳。

美科技股包括蘋果、亞馬遜、Adobe、應用材料、甲骨文、英特爾、超微、高通、博通、IBM與德州儀器等，悉數大跌，消息面除直指短線獲利回吐外，華爾街分析師積極荐低價轉機股，建議調節高價電子股也是主因，加上大陸「十四五計畫」將傾「洪荒之力」全力發展第3代半導體技術，力求與美脫勾，勢將大幅壓縮美相關科技產業，未來持續拓展市場的想像空間，遂引爆極短線獲利浮額大舉出籠。

不過，大陸發展半導體非一朝一夕，一步登天之事，市場評估未來3至5年，大陸半導體科技或還是遠落後以美主導的半導體務，因此，美科技股適度拉回，並非壞事，不僅可消化短線技術面過熱壓力，也可使相關跨國大企業，再重行審視未來發展方向。不過，美總統大選變數風險仍需提防，在大選未塵埃落定之前，美股或未脫高檔震盪整理態勢。

迄上午10：22，亞股包括日本、台股、南韓、澳洲、大陸滬深兩市、香港、新加坡、菲律賓與馬來西亞等，據金融理財網站StockQ的數據，分別暫報下挫1.06%、0.84%、2.64%、1.31%與1.42%、1.4%、1.47%、0.78%及0.55%。另外，甫開市未幾的印尼股市，目前也重挫1.17%。

不過，亞股雖多重挫，但主要貨幣兌美元匯價卻相對抗跌，顯示國際熱錢並未從亞股撤退。如新台幣早盤在台北外匯交易市場一度大幅升值1.99角，即便從貼近國際匯市盤的StockQ數據，也顯示台幣具抗跌韌性。而其他如泰國銖、印尼盾、馬來幣及澳幣等，現下兌美元匯率也多呈升值榮景。

(工商 )