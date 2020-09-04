佛心公司！谷歌避免員工過勞本周五放一天假 10:442020/09/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌（Google）周五讓員工放假，表示因新冠病毒疫情已進入第七個月，因此決定在9月7日勞工節前再給員工一天假期，避免員工過度疲勞。 根據CNBC取得的文件顯示，谷歌將本周五認定為一日有薪假，稱之為「集體福利」（collective wellbeing），適用於所有全職員工與實習生，意味員工們本周末可享四天連假。 谷歌在員工內部論壇表示，強烈建議員工這一天休假，要求經理人應該主動支持團隊這麼做。這家網搜巨擘今夏之初也曾因疫情導致遠端工作的緣故，安排員工放假一天以避免過勞。 (工商 ) #Google #新冠病毒 #放假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好市多普渡供品流向 網揭不為人知暖舉：愛心爆棚 15:582020/09/03 搜奇 拳頭硬了！讓人崩潰的十大職場靠北同事 12:132020/09/03 生活 穿越古今聚焦本土 戲說百年信仰傳奇 09:002020/09/04 生活 收購美國電影製片廠 向世界講好中國故事 09:002020/09/04 國際 1分鐘讀財經》台股不貴 「台灣先生」谷月涵喊買的2大理由 08:082020/09/03 財經 巨石強森一家4口染新冠肺炎 他自責：希望只有我染上 21:562020/09/03 生活 拉肚子你只會喝運動飲料一招？醫曝4大飲食調養重點 10:112020/09/04 生活 走近張愛玲 04:102020/09/03 藝文副刊 聯航：美航空業須裁員5成才能生存 04:102020/09/03 全球財經 「生命剩90天」被母趕出門 淪睡騎樓賣菜 男曝噴淚遭遇 17:372020/09/03 社會 財經熱門新聞 美科技股遭血腥屠殺 美媒爆背後兇手是大陸 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 即時 美股慘摔800點 黑暗期要來了？對沖基金大老給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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