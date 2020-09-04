谷歌（Google）周五讓員工放假，表示因新冠病毒疫情已進入第七個月，因此決定在9月7日勞工節前再給員工一天假期，避免員工過度疲勞。

根據CNBC取得的文件顯示，谷歌將本周五認定為一日有薪假，稱之為「集體福利」（collective wellbeing），適用於所有全職員工與實習生，意味員工們本周末可享四天連假。

谷歌在員工內部論壇表示，強烈建議員工這一天休假，要求經理人應該主動支持團隊這麼做。這家網搜巨擘今夏之初也曾因疫情導致遠端工作的緣故，安排員工放假一天以避免過勞。

(工商 )