【現場直播】台國家隊口罩竟「大陸製」！陳時中出面說明。（中時新聞網）

加利科技公司混充陸製口罩一事，引起軒然大波。加利老闆表示自己被壓榨，才會作出此行為。對此，衛福部長陳時中回應，大家都有自己的看法，但口罩從188萬片，所有人都非常努力很辛苦，6月9日起宣布徵用片數到800萬片，每家生產的標準，已用47%的數字來徵用，且國內疫情趨緩，國外疫情嚴重，因此也沒有要求每個月來繳交，可以延遲繳交，不要太累，可以顧及到國外市場上的需要。

陳時中表示，因此現在不能再用這個藉口，他也有外銷，不能這樣子混淆視聽。申報不實、魚目混珠的情況，其實到工廠就一目瞭然，結果很快會出來。

針對加利老闆提出，是拿空白紙讓他簽名，直呼是被騙了一事，陳時中表示，我想我們的合約都希清楚的。違法的東西就是很不對，大家努力很久，一個舉動就毀了大家的努力，造成民眾恐慌。

陳時中表示，非法的東西，我們不用在檢測，因為他就已經違法。如果大家都違法在先，檢查在後，這個社會整個就亂了。這不是品質的問題，不合整個的規矩。也破壞大家的信心，在人民心裡造成恐慌，這幾個月大家努力了那麼久，然後你現在出來講這些五四三，這怎麼會對？

(中時新聞網)