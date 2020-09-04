捷克參議長韋德齊日前在立法院演講說出：「我是台灣人！」感動不少國人。同行訪台的布拉格市長賀吉普今天也說：「我是台北市民！」

布拉格市與台北市今年初締結為姊妹市，賀吉普去年訪台，台北市長柯文哲頒贈台北市榮譽市民狀。賀吉普說，榮譽狀還掛在他的辦公室，他今天站出來說是台北市民，這不只是宣言，還是事實。

中國大陸外交部長王毅針對捷克訪台團烙狠話，要付出沈重代價。韋德齊昨天表示，他不高興、也不太喜歡這樣的表達方式。賀吉普也表示，這樣的威脅完全不能接受，很開心看到其他歐洲國家跟我們一樣感同身受，包括斯洛伐克總統與德、法的外長。

賀吉普說，捷克政府的「一中政策」與一中原則有不同，政策有其彈性所在，在「一中政策」之下，我們有自己詮釋的權利，我們可以決定要跟誰見面。

他又說，上一次訪台的成員主要是布拉格市，這一次訪台包含其他地區成員，也代表對台灣的支持不僅限於布拉格，相信後續會啟發其他歐洲國家。

賀吉普指出，中國承諾在2013~2015會有大幅投資，但只有少數以併購方式實踐，並沒有任何技術轉移、投資上的互惠互利共享。尤其在疫情時刻，中國經濟成長持續下滑，這些投資承諾近期也不會落實。總體來說，中國對捷克造成的GDP影響不到1％，佔外資投資不到0.42％，捷克對中國出口也只有1.5％，以實際數字來說，中國對捷克的經濟影響真的不是重要因素。

(中時 )