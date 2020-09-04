行政院長蘇貞昌（右一）4日一早在文化部長李永得（右三）陪同下參觀國立台灣博物館。（許文貞攝）

口罩國家隊出包，混入大陸製品，行政院長蘇貞昌4日一早在文化部長李永得陪同下參觀國立台灣博物館，也回應口罩國家隊加利出包一事。蘇貞昌表示，經濟部提供該廠商的口罩原料熔噴布綽綽有餘，還擔心製作過程耗損，多給廠商原料，如果廠商有任何狀況，也應該提出來講，「但什麼都沒有，現在被查到了才要哀哀叫。根據相關法律，這不但是詐欺，也違反藥事法規定。」

蘇貞昌表示，希望任何人、廠商不要因個人私利，侵害團隊的榮譽，政府一定為國人嚴格把關，不允許魚目混珠、混淆視聽，絕對守住品質，大家分頭堅守。對於加利老闆指控要「退出國家隊」，還說當初政府「詐騙合約」，蘇貞昌僅回應，「我深感國人這麼多的努力，不要被一個人的言行妨礙，相關主管機關會查辦。」

蘇貞昌表示，經濟部向他報告的很清楚，該廠商都還有自產的口罩在市面盒裝販售，「可見它行有餘力，還說做得很辛苦等等，並不是事實。」此外，廠商若要18萬片口罩的原料，政府會給20萬片，「多提供，是因為過程如果有耗損，也都會給。它都用完，但還說要進口中國的來補，顯然不是如此。」

然而加利在三月即被質疑有問題，但當時並沒有開罰，未來是否有相關防弊機制？蘇貞昌表示，目前口罩可以日產2000萬片，足以安全供給國人，因此早已放寬任何人自由進出口口罩，「可見『做不來』、『負擔很重』等，根本不是這樣。」

蘇貞昌表示，日產2000萬片，綽綽有餘，政府也因為建立口罩國家隊，品質之好，大家努力創造榮譽，全世界都跟台灣買，也讓台灣大大出名，我們也鼓勵廠商可以合法高品質的繼續維護台灣的榮譽，也可以賺錢獲利，「如果有任何破壞團體榮譽、違反相關法律，會由相關主管機關辦理。」

對於國民黨要發起「食安公投」，也質疑政府，連口罩國家隊都管不好，未來美豬瘦肉精能管得到嗎？蘇貞昌表示，過去這段期間就是因為政府嚴格把關，國人對政府有信心，防疫才會做得這麽好，「政府一直是『食安第一』，3日院會中已經明白要求相關部會，一定會明白標示、嚴查嚴管，守護食品安全，照顧產業。」

(中時 )