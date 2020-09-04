美股漲多就是最大利空，道瓊指數周三衝上29000點後，恐慌指數VIX飆升逾 26%，拖累周四（3日）道瓊大屠殺逾800點。對此，華爾街分析師警告，股市最大跌幅可能達到30%，投資人得留意市場可能從 V 型變成W型，甚至回測3月份的低點。

CNBC報導，由於疫情衝擊，全球政府、央行祭出進一步刺激措施救市，加上投資人看好新冠疫苗將推出，帶動股市從3月低點以來持繼上漲，儘管新冠疫情未解和地緣政治緊張局勢增溫，但標普500、那斯達克指數雙雙創下歷史新高，道瓊指數也在2日衝上29000點大關。

「在牛市沖天之際，資產價格可能正處於急劇下跌邊緣，即『明斯基時刻』來臨。」RW Advisory 市場策略師 Ron William表示，資產價格跌幅可能最大達到20%至30%、甚至更多，投資人應留意股市可能從V型復甦，轉變為滾動W型，並回測3月份崩潰的低點。3月23日，標普500當天收在2,237.4點，周三則收在3,580.84點。

William認為，美股近期漲勢主要由科技巨頭、華爾街投資人所帶動，但標普500近日突破6月高點後，就一直處於停滯狀態，和尖牙股（FAANG）的表現南轅北轍。而英國富時100指數今年以來仍大跌逾20%，反觀標普500指數漲幅卻高達10.8％。

從流動性和波動性也是透露可能崩盤的指標。William指出，標普500指數ETF交易量創新低，VIX恐慌指數隨著股市大漲而飆升，意味著股市有下跌的風險。

William提醒，美股估值偏高、8月底9 月初通常的股市下跌季節，加上美國總統大選，都可能造成市場修正，但從長期來看，這可能是健康的，畢竟長期牛市再度出現前，市場需多年的修復調整期。

(中時新聞網)