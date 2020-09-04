新北等地發現有陸貨混入實名制口罩，蔡英文總統晚間在臉書說重話，政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口！對此，前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋感嘆，口罩陸製喊打，美豬就吃，現在只要是對岸的就要打？「這份刻意經營的仇恨斧鑿太深」。

王淺秋今臉書發文表示，一早先檢查自己戴的口罩, 果然是「Carry Mask」，但更驚訝不是口罩國家隊裡有中國來源，而是蔡總統在半夜發文：「中國口罩冒充MIT，政府絕對查辦到底」！這番談話邏輯就是不管口罩品質如何，是否符合防疫標準，只要是對岸的就要打！但豬隻只要美國來的，就算真的有瘦肉精也是甜的」。

王淺秋感嘆，這份刻意經營的仇恨斧鑿太深。再對照來看現在學生課本裡被政治化發揮的二二八事件，您們知道引發整起事件的賣菸婦，事發當時帶在身邊的小女兒，最後嫁給的就是外省人還是陳誠的隨扈官，幸福牽手到老。當事人早就放下了所謂省籍仇恨，但這事件卻持續對台灣政黨政治民主進程造成影響。

王淺秋直言，把政治凌駕專業強化仇恨對立，不應該是我們的歷史觀，所以讀了《有溫度的台灣史》這本書之後特別有感台灣從哪裡來？八百萬年前板塊運動形成了台灣島，在馬祖發現的「亮島一號」人骨證明八千三百年前人種來自福建沿海，而「亮島二號」發現的骨骸還是北方南下的蒙古人種。所以從文化從歷史看台灣人，雖然充滿苦難，但也多彩多姿。讓我們用正面溫暖的角度看歷史真正認識台灣。

(中時新聞網)