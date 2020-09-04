汐止中興路是通往台北市重要幹道，但民眾抱怨，新北市交通局近期在中興路與工建路口處畫設內側左轉標線，大量車流通通堵在外側直行車道，塞車問題日益嚴重，新北市議員白珮茹為民陳情；交通局回應，市府雖畫設左轉線，但只要沒車，用路人仍可走內線直行，近期會重新研議並調整路口設計。

汐止中興路寬度足夠供兩輛車同時通行，但原本未畫設分隔線，有些車輛到工建路口時要直行，有些要左轉，常引發車禍；交通局於6月在中興路畫設分隔線，外側畫直行線、內側左轉線。

許多民眾以為地上畫設左轉便不可直行，出現大量車流堵在外側車道，內側車道空無一車的奇景，還有用路人開在內線車道至紅綠燈前發現地上標示後，緊急右切外側車道，險象環生，不時發生糾紛。

居民指出，每天早上都會開車至內湖上班，但到了中興路、工建路口就會大塞，在外側車道排上數百公尺，又不敢走內側車道，怕遭檢舉魔人拍照舉發吃罰單。

白珮茹說，幾乎每日都接到電話陳情，汐止交通已經夠塞了，要求交通局重新研議，徹底解決塞車問題。

交通局表示，當初是希望減少車禍意外發生才會畫線，將直行、左轉車流分開，但其實左轉車輛遠少於直行車輛，所以內側車道若無車時，民眾仍可改走內線車道直行通過工建路。

交通局回應，地上標示若是雙白實線即是左轉專用車道，不可直行，若畫有虛線，代表可左轉與直行；9月底將再辦會勘，檢討並修正路口設計，減少塞車。

(中時 )