勤美（1532）集團下半年鑄造本業訂單明顯增溫，武漢新廠一期9月重啟興建工程；在營建方面，勤美台北、台中兩大豪宅案銷售傳捷報，在兩大引擎助攻下，下半年業績將逐季增溫。今日早盤不畏大盤重挫，股價逆勢上揚、最高站上29.20元，漲幅逼近3%，目前成交量達1400多張。

勤美集團旗下的建設事業部，每戶總價高達2至3億元、位於台北內湖的景觀豪宅「勤美璞真碧湖畔」，近期賣出多戶、創造銷售佳績；此外，台中西區草悟道商圈的「勤美之森」預售案，每坪成交單價6字頭，目前熱銷逾五成，第四季醞釀調漲售價。法人預估，建設事業今年可望為勤美挹注12至16億元的售屋營收。

不僅如此，兩岸鑄造大廠－勤美集團，大陸武漢新廠興建工程受疫情影響而延宕半年多，9月將重啟建廠工程，一期新廠預計搶在2021年第一季完工投產。勤美目前鑄造本業已感受到，包括汽車、工程、農機等三大主力產業的訂單明顯增溫，下半年營收可望逐季攀升。

(工商 )