中壽(2823)持續響應政府推動微型保險政策，以及展現企業社會責任，連續第4年攜手花蓮縣政府，讓符合資格的弱勢族群，有機會享有基本的意外身故及意外失能保障，協助當不幸意外狀況發生時，弱勢族群的家庭能在最艱困時刻度過難關。而根據統計，中壽與花蓮縣政府這四年的合作，總計已嘉惠多達8,816人，成為社會安定的堅實後盾。

中壽總經理黃淑芬表示，保險是安定社會的力量，除了幫助民眾建立正確保障觀念，更因應社會趨勢提供符合民眾需求的商品，而推廣微型保險就是其中一環，也是中壽對於企業社會責任永續的承諾。

微型保險擁有低保費、投保便利、免體檢等特色，尤其保障內容簡單易懂，能補足弱勢族群保障缺口，當急難發生時能有一筆保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。而中壽自2014年起推動微型保險，主動捐贈予多個縣市社會局及社福團體，包括：宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台南市政府、勵馨社會福利基金會、靖娟兒童安全文教基金會、慶興社會福利基金會、台南市私立秀峰公記慈善會等，迄今累計服務全國近5萬餘名符合條件的經濟弱勢民眾提供保障。

(時報資訊)