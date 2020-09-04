耕興(6146)8月合併營收為3.05億元，年增21.9％，年增率連4年維持20％以上；累計前8月合併營收為22.65億元，年增15.35％。耕興營收成長主要受惠大陸及美國5G相關產品檢測完成案件量增加，從今年前8個月的接單表現來看，5G NR手機的訂單數量較去年大幅成長，法人預計全年達70～80款，優於原先公司預期的50～60款。

耕興手機檢測營收80％來自於大陸手機品牌，市占率前幾大品牌均為客戶，在中美貿易衝突下為規避禁令影響，帶動深圳實驗室訂單提升。耕興美國實驗室目前積極爭取美國最大手機品牌客戶檢測訂單，耕興在RF等無線通訊檢測優於同業，有望切入，提升品牌能見度。

因手機發表新機時間多落第3季底及第4季，法人估計單月營收近期仍可維持相對高檔。大陸5G手機滲透率將由2020年32％至2021年提高到67％，耕興5G檢測比重持續提升，明年展望樂觀。

(時報資訊)