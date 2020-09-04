VIX恐慌指數飆高，美國鬧股災，科技股爆跌，美股四大指數收盤大跌，其中道瓊盤中一度重挫逾千點，終場收跌807點，創下6月11日以來單日最大跌幅，亞股同步走弱，台股今開低112.05點，報在12645.92點，失守5日線、月線，隨著大型權值股一片慘綠下，指數跌幅一度近200點，早盤後跌幅收斂，約10:30跌幅約110點左右，短線在美股重挫下，指數恐回測12,500至12,300點支撐區。

美股五大科技股全盤皆墨，蘋果大跌8%，台股今大型權值股全中箭，台積電(2330)開低震盪，跌幅約1.3%，跌破5日線，股王大立光(3008)下跌逾2%，股價最低達3550元，鴻海(2317)下跌約0.7%，除蘋果三大指標股的跟跌外，聯發科(2454)開低失守600大關，宣布5G插旗美國，和電信商T-Mobile合作，早盤後漲幅收斂，盤中跌幅約1%。聯電(2303)、宏碁(2353)、華碩(2357)等大型股也全數走跌，跌幅落在1%~2%，面板雙虎今表現抗跌，儘管早盤開低，群創(3481)盤中回到平盤附近，友達(2409)更是走揚約3%。

盤中大盤持續跌逾百點，跌深反彈股零星點火，節能股國碩(2406)、茂迪(6244)、達能(3683)開低後快速拉高，全數攻上漲停，另外，在綠電題材加持下，中興電(1513)今年EPS上看3元，今盤中拉高大漲逾3.5%，改寫前高。

憂美股科技股仍有續跌風險下，今台股資金明顯轉向鋼鐵、紡織、塑化等傳產股避風頭，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)股價有撐，震盪於平盤附近，二線塑化股中國喬(1312)盤中股價小漲。

分析師表示，在此波美國科技股創高的過程中，台股並未跟上，上檔壓力大，往往開高後屢屢遭到賣壓，使得美股昨晚的重挫回跌，台股回跌幅度也較少，於亞洲股市中相對有撐。在技術面，目前短天期均線持續糾結，美股重挫影響下，指數短線可能回測12,500至12,300點支撐區，操作上，將資金轉至低波動或低位階的族群，等待主流回跌的買點。

(時報資訊)