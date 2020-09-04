美股隔夜出現震撼場景，主要指數全面大跌，在重量級科技股領跌下，道瓊跌逾800點，那指挫近600點，標普跌逾百點，目前那斯達克指期仍下挫1.28%，跌150點。全球主要股市出現收黑壓力。

周五香港恆生指數低開338點，上午大跌340點或-1.36%，為24667點。國企股(H股)跌95點或-0.98%，為9844點。半導體板塊領跌最多，跌3.1%，瑞鑫國際更大跌8.8%。

港股科技股不例外地同樣大跌，騰訊低開3.2%，阿里巴巴低開5.7%，小米低開7.3%，中芯國際低開8.5%，美團低開4.8%，京東開跌5%。

小米手機在印度市場多有著力和深耕，中印邊界近日再現衝突，繼小米昨日跌7%，今日再現跌勢。雖然華為手機長期的不看好，預計小米手機長期將漁翁得利，讓小米股價近期反覆。

中芯據外媒披露，中芯股東將配售1.82億股，配售價在23.62~24.6港元之間，折讓約0~3.98%，估可套現38.9~40億港元間。中芯目前跌4.0%，暫報23.6港元。

(時報資訊)