美系外資在新出爐的報告中，調降統一(1216)評等由「中立」降至「減碼」，目標價由原先的74元調降至58元。統一今日股價開低後，壓低在平盤下方整理，跌幅約1%左右。

美系外資說，統一轉投資的統一實(9907)前景仍疲軟，而統一超(2912)和統一的成長前景抱持「中立」看法。因統一集團的獲利成長前景冷淡，股東報酬率(ROE)趨勢下滑，加上統一股價表現優於其子公司，目前投資價值難以為繼，決定調降評等及目標價。

由統一企業、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦的烘焙王暨世界麵包大賽，台灣區準決賽將在9月9日開打，今年賽事匯集11位來自全台各地的烘焙高手，在準決賽現場將展現各自全能型烘焙工藝，每位選手帶來十款烘焙作品加上藝術麵包。果味、酒香、辛香料、跳跳糖等各色食材在麵包中創意迸發新滋味。準決賽將選出六強晉級動態決賽，於年底再爭奪世界麵包大賽的參賽門票。

(時報資訊)