中央宣布美豬明年開放，新北市長侯友宜今（4日）上午前往桂冠實業股份有限公司中和二廠視察，他表示除了肉品加工廠可做好源頭管理外，市面上的散裝豬肉製品也要產地標示及源頭管理，才能確保消費者健康。

侯友宜表示，為了守護國人健康，要確保豬肉來源沒有問題，全市有152家肉品加工廠，檢視其來源、製造過程及到最後的消費者，過程中是否嚴格把關，尤其美豬即將進口，要做好萬全準備。

侯友宜轉述業者說法，該公司擁有40年品牌加上味道不容易輕易改變，一律會採用台豬，確保來源、保持口味不變，只要不是台豬，業者第二關即可快速分辨出，利用風味管理、抽樣管理方式確保使用台豬。

侯友宜也說，非常擔心夜市、傳統市場中的散裝豬肉製品，這部分才是政府要重視的，未來關於散裝豬肉製品也要了解是台豬、美豬落實產地標示及管理工作。目前全市傳統市場的散裝豬肉製品都沒有標示產地來源，未來要更落實才能確保市民健康。

侯友宜再次強調，由於開放在即今年要做好準備，除了先從肉品加工廠開始，要求業者落實源頭管理、品質把關，其次，就是對於散裝的豬肉家工廠，業者的豬肉從何而來，要進行查察、防範，會出動衛生局、消防官全力查察，先把豬肉來源查清楚、落實產地管理。

(中時 )