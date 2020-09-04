自近期美國非裔遭警從背後連開7槍案而再次引起種族爭議後，外媒又爆一起非裔遭警不當對待意外。據外媒指出，今年3月23日紐約州警方將一名患有精神疾病、當街裸奔的非裔男普魯德，壓地制伏，但套頭後窒息失去意識，於一周後死亡。在警方3日公布執勤影片後，讓普魯德家屬召開記者會，將他的死亡公諸於世，而參與執勤的7名警員也遭停職。

綜合英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，家屬於本周釋出警方逮捕41歲的普魯德（Daniel Prude）的影片中顯示，全身赤裸、手無寸鐵的他，在警方要求下趴地，普魯德也並無反抗動作，但在他在手部上銬後，變得愈來愈激動，之後警方為了防止他吐口水傳染新冠病毒，以「吐痰罩」套住他的頭部，並將他強壓面地，隨後失去意識，雖然警方嘗試對他施行心肺復甦，立即送往醫院急救，但院方於一週後宣告他不治。

《紐約時報》根據驗屍報告，門羅郡（Monroe County）法醫判定，普魯德是身體受約束引發窒息併發症導致的致人於死。驗屍報告還指出，俗名「天使塵」的苯環利定（phencyclidine, PCP）引起的「極度興奮」和急性中毒也是致死原因之一。

在家屬及其他維權人士要求對涉案員警採取法律行動後，紐約州羅徹斯特市（Rochester）認定警員涉嫌種族歧視行為，並將7名參與執法警察於3日停職。同為非裔的市長華倫（Lovely Warren）表示，「我們的警察局心理健康醫療體系以及社會辜負了普魯德，我也不例外」，並譴責這起死亡事件是種族歧視行為所致。

(中時新聞網)