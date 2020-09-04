新北八里區口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩引發譁然，新北市消保官主任王治宇表示，今再前往新莊稽查，第一間藥局就有一大箱1.2萬片加利口罩，民眾拿到加利口罩可於11日前換到藥局換貨，「盒裝口罩」的退換貨，新北正和老闆林明進開會研議辦法中，要再等等。

消保官主任王治宇表示，昨天在三重隨機稽查，查到六間藥局有加利口罩，今天上午再度前往新莊稽查，預計要查六間，沒想到第一間位於新莊老街的藥局就有一大箱約有1.2萬的加利口罩；藥局販賣兩周18片的口罩，民眾若拿到加利製造的口罩，今天開始到11號可到各藥局換貨。

王治宇強調，加利工廠有自己生產的「盒裝口罩」，雖然老闆林明進聲稱他魚目混珠的只有實名制的口罩，但對此說法．新北法制局還是要求加利老闆林明進，必須提供退換貨辦法，目前新北市府正和林明進開會研議相關措施，希望能以一片超過6元的價格讓民眾退換貨，請民眾再等等。

(中時 )