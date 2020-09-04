總統蔡英文上星期突襲宣布將開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，引發國人嘩然，而日前衛福部部長陳時中也稱將開放全豬進口，對此，農委會主委陳吉仲出席活動前表示，許多國家大多還是會訂定其他可食用部位的安全容許量，「衛福部應該會來預告訂定有關、相關部位的安全容許量」。

陳吉仲表示，有關國外進口的安全容許量訂定，會在今天下午或晚上由食藥署來預告，將依總統指示參考CODEX在2012年7月的標準，包括豬肉、豬肝、豬腎、豬脂肪有萊克多巴胺的安全容許量，也會依國內科學根據訂定確保所有消費者食品安全的底下的安全容許量。

至於其他可食用部位是否會開放？陳吉仲指出，「許多國家大多還是會訂定，衛福部應該會來預告訂定有關、相關部位的安全容許量」；他說，如日韓也有訂定，如日本有訂定相關部位是0.04PPM、韓國是0.01PPM，這個都是參考的依據，但更重要會依科學根據，訂定我國的安全容許量，「衛福部部長陳時中會在晚上跟大家會有完整的說明」。

陳吉仲強調，今天會由農委會公告指出「國內飼料包括進口、出口或販售不得使用」，因為這樣才能確保國內豬的競爭力、國人的選擇，尤其2012年至今農委會未發過任何一張萊克多巴胺的藥證，近3年7000至8000多件豬牛羊等國內肉品，檢驗萊克多巴胺的也都零檢出。

(中時 )