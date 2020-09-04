屏科大植物醫學系一名朱姓碩士生，8月13日前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，不料就此失聯，至今已22天，期間消防、民間救難大隊與陸軍八軍團第4支援指揮部，均投入搜尋，但都未尋獲，其父心急如焚懸賞30 萬元請求「協尋高手」找兒子，還悲傷的說：「不論生死，都想再見兒子一面」。

警消獲報後每天出動兩組人上山搜尋，但都找不不到人。（圖／翻攝畫面）

朱父透過簡訊向媒體發出訊息寫道：「清麟失蹤至今已超過21天，謹致上個人最深的感謝，謝謝這段期間國軍，警消及各單位搜救團體熱心朋友的協助搜救。只是，清麟依然渺無訊息……！我現在連想見清麟的願望都不可得。在此，泣血懇請各界協尋高手幫忙協尋朱清麟，只要尋獲清麟，不論生死，個人將贊助尋獲者叁拾萬元。泣盼各界協尋高手伸出正義之手，成全一位做父親的最大心願……」並在結尾留下了電話，以及兒子最後身影被拍下的地點，期盼社會各界能伸出援手幫忙。

剛畢業的朱姓研究生，8月13日獨自前往高雄石山林道溪南山周遭採集昆蟲標本，原本與學弟約定當晚在特生中心集合下山，怎料學弟到了晚間8點多，遲遲不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

高市消防局第6大隊獲報後，每天出動2組人馬上山搜尋，每組4至5人，後來陸軍8軍團第4支援指揮部，也派出11名國軍搜救隊員上山搜救，但都沒找到人。

據了解，朱男8月13日上午9點多在六龜加油，預計9點55分上山進入雲山管制站，11點多特生中心有人目擊其機車抵達，下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇，下午4點在海拔約2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

(中時新聞網)