藍營推食安公投 侯友宜：守護健康樂觀其成 11:182020/09/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（4日）表示，國人的健康把關是每個人應盡的責任，任何作法只要有益於健康守護，都會樂觀其成。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央明年要開放美豬進口，國民黨主席江啟臣宣布要推動食安公投，對此，新北市長侯友宜今（4日）表示，國人的健康把關是每個人應盡的責任，任何作法只要有益於健康守護，都會樂觀其成，「為健康做到萬無一失的方向，我都會表示支持。」 (中時 ) #食安公投 #侯友宜 #美豬進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌批加利口罩出包：被查到才哀哀叫 10:492020/09/04 政治 實名制口罩出現大陸制 侯友宜：廠商有委屈也不該如此 10:372020/09/04 政治 大古鐵器插旗美國矽谷 04:102020/09/04 財經要聞 佳凌轉型有成 全年拚轉盈 04:102020/09/04 證券．權證 捷克議長送蔡寶石 喻守護天使 04:102020/09/04 政治要聞 香格里拉台北遠東 中秋月餅熱賣 04:102020/09/04 證券．權證 深圳夜市人氣歸來 04:102020/09/04 兩岸藝文 生華科新冠新藥告捷 股價歡呼 04:102020/09/04 證券．權證 心驚驚 萊劑恐增人畜攻擊性 04:102020/09/04 政治要聞 全聯熱賣火鍋湯底 全火鍋快閃店嘗鮮 04:102020/09/04 時尚消費 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 韓國瑜4政策陳其邁市府將全取消 網怒嗆一針見血 - 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 為何一定要台灣進口內臟？前綠委意外戳破天大陰謀 - 政治 高雄小港驚見馬路報復性噴水 網：呼喊陳致中 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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