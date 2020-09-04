中央明年要開放美豬進口，國民黨主席江啟臣宣布要推動食安公投，對此，新北市長侯友宜今（4日）表示，國人的健康把關是每個人應盡的責任，任何作法只要有益於健康守護，都會樂觀其成，「為健康做到萬無一失的方向，我都會表示支持。」

(中時 )