歐陽娜娜頂著星二代光環勇闖演藝圈，近年把演藝重心轉往大陸的她，年僅20歲就人氣很夯，一舉一動也屢次被放大檢視，而近日歐陽娜娜則現身重慶街頭錄節目，不過在網上傳出的無P照中，歐陽娜娜卻遭指發福，還遭網直呼：「是真的放棄身材管理了嗎」。

微博博主「名人街拍」微博全文。（圖／取材自名人街拍微博）

歐陽娜娜近日與陳立農、汪蘇瀧現身重慶錄節目，大夥兒一路有說有笑，三人現身就吸引民眾圍觀駐足拍照，事後陸網也流出三人無P照，不少人都大讚他們的態極佳，不過歐陽娜娜卻遭指發福了。

照片中，歐陽娜娜身穿碎花長袖上衣、棕色燈芯絨長褲，娜娜一身復古風穿搭，卻遭網指肚凸，微薄博主「名人街拍」還發文直呼：「娜娜子是真的放棄身材管理了嗎」。

歐陽娜娜身材再度成為話題，不過不少粉絲都留言力挺娜娜「這條絨褲就是誰穿都胖」、「這褲子顯胖」、「這種生圖已經很棒了」、「可是她肚子沒肉」。其實歐陽娜娜的一舉一動屢次被討論，她日前PO活動照被指修圖太誇張，曬美照還因腳放在床上面的舉動，意外掀起網友論戰。

(中時新聞網)