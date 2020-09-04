新北市加利科技遭爆以「MIC」製口罩混充「台灣製造」，流入實名制口罩機制。經濟部部長王美花板起面孔、嚴厲譴責，她說，這樣的行為非常不可取、要代表政府譴責。

王美花說，這一段防疫期間，大家都沒日沒夜的奉獻，上游口罩機的製造也都無私奉獻，讓我們有這麼好的技術做出這麼好的熔噴布，「這是台灣製造才能有的高水準」，而口罩廠拿到布之後，也沒日沒夜的製造提供給國人防護用的口罩。

王美花解釋，在6月以前，有國軍進駐，補足口罩廠的人力，大家這樣的付出，讓口罩維持很穩定的價格，同時，我們也讓口罩廠有很合理的利潤，這種凝聚形成了一種很好的榮譽感，也因為我們口罩足夠，所以可以提供給友好國。

「所以加利這種魚目混珠的行為完全不可取。」王美花說，這樣違反相關規定，「做錯了還指責別人、怪東怪西」，少數害群之馬害國家隊的榮譽感蒙塵，現在檢調與食藥署都進行調查，王美花表示也會請相關單位要嚴厲懲處，「這是很不應該的事情」。

王美花說，口罩當初在6月是全數徵用，後來改部分徵用，當時我們找國家隊的廠商來開會，大家都知道彼此的徵用量，而且這些量都是經過廠商同意的。

以加利科技為例，王美花指出，他們當初同意生產19萬片，於是經濟部協調了20萬片的熔噴布量給他，讓他可以有耗損的空間，「但他們從來沒有反應做不動，這幾個月都還是拿一樣的量」，沒有說要少徵，卻以做不出的理由，拿中國製的混充台灣製，「這非常不可取」。

(工商 )