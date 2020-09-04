加利科技有限公司以大陸製非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售。加利老闆林明進為此喊冤，指混充是因為工作量過高，員工天天加班，且口罩為工業級，防護率高達99%。衛福部長陳時中表示，徵用的政策是在充分的討論下推動，不能以此為藉口。對於是否要檢測口罩品質，他表示，若大家違法在先，檢測在後，社會就亂了，加利這次的做法是破壞防疫信心，令人民恐慌。

食藥署昨日表示，加利8月起進口337萬片陸製口罩，混充實名制口罩販售，產品流入三重、新莊、蘆洲等新北市10行政區，宜蘭縣及台北市，具體流出量待統計。

陳時中今出席身心障礙團體秋節產品聯合推廣活動，對於加利所說的工作量太大才混充販售，他表示，口罩國家隊在各界的努力之下，不管是機具購買、組裝、國軍幫忙，很快地就達到2000萬片的產能。顧及廠商需求，6月9日起開放外銷，徵用的數量改為800萬片。

當時國外有口罩需求，國內疫情相對趨緩，政府要求的800萬片不是每天交，而是可以隔一段時間再交。陳時中表示，這些決定都是在不斷的開會、討論下做出的決定，不能以此做為不合法的藉口，且加利除了實名制口罩外，市場上也有販售自由購買的口罩。

對於加利稱口罩為工業級，防護率高達99%，是否會進行檢測？陳時中表示，非法的東西不用再去檢測，若大家違法在先，檢測在後，社會就會亂，加利的行為不是品質的問題，而是不合法。大家努力了這麼久，這樣的舉動破壞了防疫信心，讓人民恐慌。

(中時新聞網)