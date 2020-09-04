台南市男子郭濬毅因職棒簽賭向銀行借款欠錢，前年他偷竊外叔公財物被發現遭斥責，竟殺死叔公嬸，還將打算報警的外婆殺死，一、二審考量郭男坦承犯行並有悔意，死者家屬未求判死，將郭男判處無期徒刑，郭提上訴但檢未上訴，最高法院駁回定讞。

39歲的郭男向銀行借款30幾萬元，用於職棒簽賭及購買運動彩券，但不到1個月全部輸光，他再度使用信用貸款用於籌辦婚禮及購買運動彩券之用，並向朋友借錢，因還不出錢信用破產，後來都以打零工領現金的方式。

去年5月10日郭男因為缺錢的經濟壓力，到叔公李清祥（77歲）的屋子後起意竊盜，但被對方發現予以斥責，他憤而持榔頭攻擊叔公頭部致其倒地不能抗拒，他再戴上工作手套取得現金5000多元。

郭男打算離開時被嬸婆李蘇靜（76歲）發現，他又用榔頭攻擊嬸婆頭部致死，住在隔壁的外婆李胡木哖（83歲）出來查看，聲稱要報警，郭持榔頭攻擊外婆頭、胸部致死，將現場佈置成遭外力侵入劫財的假象，再竊盜現金4000多元，警方據報後將他逮獲。

郭的律師引用精神鑑定報告，主張郭男有刑法第19條免除或減輕責任能力之事由，但歷審都認為郭殺人都是出於有意識的動作，且案發後故佈現場為外力入侵劫財之假象、湮滅證據，沒有免除或減輕責任能力規定的適用。

一審考量郭男犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與他都有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，對他判處死刑對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，以殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，二審維持原判決後，檢未上訴、郭上訴遭駁回確定。

(中時 )