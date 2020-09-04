教士為了要拚暌違14年的季後賽，日前從印地安人隊買來即戰力強投克萊文傑(Mike Clevinger)，他在教士的初登板受到球迷高度期待，對手正是他生涯第一支球隊天使。克萊文傑主投6局失2分，算是正常表現，不過對手希尼（Andrew Heaney）超常發揮，主投7局無失分，是個人本季最優先發，天使2比0獲勝，讓克萊文傑吞下敗投。

這是克萊文傑首度穿上教士隊的褐色球衣，前2局都讓天使出現雙殺而三上三下，尤其2局下半，一壘有人的情況下，對天使球星大谷翔平投出滑球讓他站著不動三振，同時捕手快傳二壘，抓到盜向二壘的跑者，一次完成三振加雙殺。

克萊文傑日前因為違反新冠肺炎的防疫規定而被印隊列入限制名單，之後在教士隊瘋狂採購下轉隊，成為今年交易最大亮點，他主投6局被敲7支安打、失2分，不過三振僅有2次，表現與他水準相當。

而希尼此戰表現相當不錯，7局僅被敲3支安打、無失分，另有6次三振，天使隊接手的牛棚投手邁爾斯(Mike Myers)、潘尼亞(Felix Pena)各投1局都沒被敲安，天使靠著3、4兩局各因安打攻下1分，最後以2比0完封教士。

隊友受到對方先發投手希尼的壓制，全場僅有3支安打，火力受限的情況下，克萊文傑在教士首戰承擔敗投，轉隊後首戰失利，教士終止3連勝、天使終止3連敗。

天使隊日籍球星大谷翔平。（美聯社）

(中時 )