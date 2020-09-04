新北市加利口罩廠遭查獲，於8月從大陸進口337萬片口罩流入實名制口罩通路，而公司負責人林明進則表示，因人力不足難擔徵收產量，要保護員工，也嗆聲希望「快把我被踢出國家隊」，並爆料還有其他家也有這種狀況。對此，臉書粉絲專頁《迷因力量》則是在臉書寫下10點分析，痛批「完全是抹黑國家隊的無恥放話操作」。

被指控黑心廠商，林明進情緒激動說，為了承擔口罩量能，產線和員工疲於奔命，和政府關係好的口罩大廠卻可以不按時繳交，他們這些小廠，就要幫忙補足缺口，更爆不只自己進口大陸口罩，其他業者也這麼做，但是他不能透露有哪些。他也說，引進大陸口罩是他不對，敢用性命擔保口罩品質，說他黑心廠商他「無法接受！」最好把他踢出國家隊。

而林明進的發言，也引起網友討論，其中臉書粉專《迷因力量》寫下十點分析，分別是第一，加利八里廠今年8月間，輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，於廠內分裝，改標混充醫用口罩部分流入實名制通路，負責人林明進是累犯，三月就曾進口大量的「中國大陸仿冒MIT口罩」被海關查緝；第二，防疫視同戰爭，口罩是戰備物資，口罩更是保護全民的最重必需品，所以口罩徵收制度是國家防疫政策，不是商人想怎樣搞就怎樣搞，一如防疫器材與疫苗藥品；第三，防疫視同作戰，所以政府整合國家隊，替廠商廣加生產線並輔導人力生產，再收購口罩原料熔噴布，以半價賣給國家隊廠商。

該粉專提到第四，然後加利拿了半價的口罩原料，每月都有把原料做完，再進口賤價中國大陸口罩混賣給台灣民眾？加利老闆開記者會，竟控訴徵收制度讓員工太累？拿員工出來擋？第五，拿中國大陸口罩冒充MIT口罩流入實名制，製造防疫缺口與賺取暴利，就是你加利科技老闆林明進犯的最重罪，鬼扯甚麼國家隊太累？徵收制度不合理？第六，政府徵用量按各家工廠產能比例分配，加利的配額為每月19萬片。

另外，粉專指出第七，加利每月都會用完22萬片熔噴布的量，所以沒有調降配額；第八，關鍵來了，加利半價超買口罩原料布，每月都稱有用完原料，然後又從中國大陸進口數百萬口罩濫竽充數，上繳給政府徵收，所以你做的MIT口罩去哪裡呢？還是有人靠轉賣熔噴布賺暴利？第九，「以國家隊為恥請把我踢出國家隊」，這完全是抹黑國家隊的無恥放話操作；第十，本案為一個拿中國口罩冒充MIT的重大犯罪事件，本案主角為一位搞爛台灣國家隊與口罩MIT實名制的累犯無良商人，請勿被白藍統媒第三勢力亂帶風向。

(中時新聞網)