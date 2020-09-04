路口安全大執法 3天舉發2.7萬件 11:192020/09/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署統計，實施路口安全大執法3天，全國共舉發2萬多件違規。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署自1日起執行路口安全大執法，3天下來統計全國共舉發2萬7853件違規。其中，以闖紅燈及紅燈右轉最多。 警政署統計，取締項目中，【車不讓人】共有汽機車不停讓行人及視覺障礙者954件；車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行1256件；闖紅燈及紅燈右轉2萬1937件。 在【行人違反路權】方面，行人未依規定行走行穿線及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路3076件。 (中時 ) #安全大執法 #舉發 #車不讓人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股屠殺800點 台積電帶頭殺 台股開盤重挫近200點 09:032020/09/04 財經 《金融》台新金欲賣彰銀持股 金管會：須申報2次 07:442020/09/04 財經 OTT專法群起反彈 美國商會：過度管制 04:102020/09/04 財經要聞 金門旅遊大爆發 每天3000遊客 04:102020/09/04 地方新聞 智慧城市展數位轉型 接軌國際 04:102020/09/04 投資理財 疫苗研發競賽 美陸俄新戰場 04:102020/09/04 兩岸要聞 微星搶進商務筆電市場 3大系列全面開戰 09:202020/09/04 財經 學生哈電子煙嚴重 女多於男 04:102020/09/04 地方新聞 罷中爆內鬨 支持者憂行動難成 04:102020/09/04 地方新聞 蝦皮9.9購物節 嗨抽汽車、30萬商品5折起 04:102020/09/04 時尚消費 社會熱門新聞 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 人妻PO文「我的婆婆殺了我」 不堪被婆家霸凌 萬人怒求真相 - 社會 暗夜烈火狂燒 福興鄉連棟鐵皮家具工廠付之一炬 - 社會 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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