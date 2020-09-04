警政署自1日起執行路口安全大執法，3天下來統計全國共舉發2萬7853件違規。其中，以闖紅燈及紅燈右轉最多。

警政署統計，取締項目中，【車不讓人】共有汽機車不停讓行人及視覺障礙者954件；車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行1256件；闖紅燈及紅燈右轉2萬1937件。

在【行人違反路權】方面，行人未依規定行走行穿線及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路3076件。

(中時 )