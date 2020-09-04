國民黨前主席洪秀柱的「護憲保臺論壇─柱姐開講」，本週邁入第14集，洪秀柱邀退役中將暨前立委帥化民，一起探討蔡英文政府宣布開放含瘦肉精 (萊克多巴胺)的美豬進口的議題，以及近期前總統馬英九提出的首戰即終戰。洪秀柱大歎道：台灣當看門狗，還需自備狗糧？

針對蔡總統以一道行政命令宣布開放含有瘦肉精的美豬進口台灣，洪秀柱批評此舉形同「四不一沒有」，即是「不願接受國會監督、不顧產業的衝擊、不管人民的健康，不與地方政府溝通，以及完全沒有社會共識」。

洪秀柱質疑，當初民進黨為堅持「零檢出」立場，佔據立法院議場達五天四夜，現在蔡總統卻以「因時空環境改變」為理由，與過去反對的立場完全相反，因此真正不同是總統不同，不是時空環境變了，是總統變了！

帥化民則認為，雖然商家需標註牛、豬肉來源，但也抵擋不了不少小販、公司為了降低成本，將含有瘦肉精的豬肉混入夜市小吃、軍中伙食、甚至學校營養午餐，到時候全民中毒，蔡政府要拿什麼來換回全國人民健康？

帥化民並表示，國民黨此時應當站出來，反駁美豬進口的政策，並對這道行政命令提出審查，透過立法院讓老百姓知道這個政策的利害得失。「美國人自己也不吃，幹嘛我們要吃人的？這不是拿我們以身試毒嗎？」

洪秀柱則引用李敖的話，歎道：台灣當看門狗，還需自備狗糧？

對於前總統馬英九對當前兩岸關係提出「首戰即終戰」，引起蔡總統反嗆「卑躬屈膝」，帥化民以自身國防專業表示，「首戰即終戰」的可能性很高，兩岸是否開戰，應關心什麼時候打？會怎麼打？以及美國會不會來幫忙？三個問題，而大家最關心是美國會不會來幫忙。

最後，洪秀柱提出希望在即將到來的國民黨全國代表大會中，國民黨應捍衛中華民國五權憲法，凝聚共識並研討怎麼樣來強化監督制衡的機制，未來會針對憲政、憲法、修憲的問題繼續討論。

(中時 )