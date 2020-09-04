或許是挾著領軍熱火在東區準決賽取得2勝0敗優勢，熱火明星前鋒吉米巴特勒竟在前役賽後走進休息室時，大聲狂嗆坐在觀眾席上的熱火總裁萊里，「幸好你的身體夠硬朗，我們才不用擔心你看這種比賽心臟病發！」讓所有隊友為之傻眼。

幸好過去也是NBA傳奇教頭的萊里，似乎很習慣怎麼應付這種喜歡亂嗆球星，他馬上在看台上比出「X」的手勢，代表他的身體毫無問題，也叫吉米巴特勒無須替他擔心，畢竟這場東區準決賽G2，仍靠巴特勒0秒兩罰俱中驚險贏球。

畢竟吉米巴特勒堪稱聲名狼藉，幾乎每到一支球隊都在狂搞內訌，包含公牛、灰狼、七六人等隊，他都亂嗆自家年輕球星，藉以展示他的與眾不同，唐斯、威金斯、恩比德及班西蒙斯等人都曾當過他的「犧牲品」，也讓他近4年換了3隊。

幸好如今來到熱火，吉米巴特勒暫時找不到可以亂嗆的年輕球星，反而跟熱火球員相當還算融洽，像在前役賽後，他還特地發表IG動態，用斯洛維尼亞文寫著，「好球，兄弟！」藉以感謝來自斯洛維尼亞的熱火隊友卓拉吉奇表現相當出色。

(中時 )