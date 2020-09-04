臉書網友發文。（圖／翻攝自臉書「韓家軍 市政宣揚」）

前高雄市市長韓國瑜在任時對「路平、燈亮、水溝通」相當重視，這不僅成為韓粉耳熟能詳的政績，更成為韓遭罷免、陳其邁上任後，被放大檢視的議題。近日有民眾抱怨，茄萣國中前的路上，三角錐已將某處包圍多時，質疑是施工品質不佳想掩人耳目；網友則感嘆，前高雄市副市長李四川看到心都碎了。

網友昨日（3）在臉書粉絲專頁「韓家軍 市政宣揚」發文，表示：「茄萣國中前的路上，不三不四的圍這樣已經好久了，是施工品質不佳怕用路人發現，還是直接要做裝置藝術？」文中加碼痛批「高雄倒退嚕」、「其邁不要躲了」。

文章一出，獲得廣大迴響，網友表示：「川伯看到心都碎了……陳其邁這樣給高雄人生活，真是好棒棒啊……高雄走樣了。」其他網友則紛紛回應：「現在到處不都這樣嗎」、「狗皮膏藥」、「好美的藝術喔」、「好好看喔。高雄好棒棒」、「高雄人的最愛（天坑）」、「正常啊！高雄人不是喜歡這樣」、「高雄人喜歡的沒辦法」、「回到50年代」、「高雄人真的有點悲哀心痛啊！」

也有網友認為：「機車族路上小心，自己保重，很危險」、「好一個不三不四耶。是八一七啦！哈哈哈」、「裝置藝術無誤，你們不是文青，所以你們不懂它的美……」

(中時新聞網)