時代力量黨前立委黃國昌，在去年總統大選期間爆料，國民黨總統參選人韓國瑜圖利岳父經營砂石場，被韓認定是不實抹黑，控告黃國昌違反《總統副總統選罷法》，意圖使人不當選，台北地檢署4日開庭，黃國昌抵達北檢後對近日頗有爭議的話題不發一語，僅表示「讓我先報到」並完成手續後直接前往偵查庭。

黃國昌是在2019年12月初，總統大選期間爆料國民黨總統參選人韓國瑜召開協調會，圖利岳父經營砂石場，當時韓競辦發言人葉元之代表韓國瑜到北檢提告。

葉元之強調，黃國昌只是說「故事」，根本沒拿出任何證據證明韓國瑜真有特權施壓，但黃的說法已造成外界諸多誤會；而且韓競辦已明確澄清，絕對沒有盜採砂石問題，黃國昌拿出來資料都是協調會會議記錄，是民代辦理選民服務案件，完全是黃國昌為了刷存在感惡意抹黑。

黃國昌9時50分抵達北檢，對於媒體詢間他為「館長」陳之漢辯護，及陳之漢的身體狀況等問題，都沒有回答，只表示「讓我先報到」。

(中時 )