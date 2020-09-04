台股周五受美股大跌影響，早盤開低之後即欲振乏力，盤中一度重挫至12559點，大跌約198點，連續失守5日線、10日線月線、12700點與12600點，而受制雙王台積電與王大立光臉色不佳，加上國泰金、富邦金、台泥與統一等重量級集團也表現不振，迄上午10：49的加權股價指數仍暫報下挫119點，為12638點，跌幅0.94%，成交1316億元。

台股短線雖表現不佳，但法人、大股東、主力群等散戶群等，仍多在低價股上操作，逢低大撿便宜貨。包括友達、群創、長榮航、長榮海運、華航、台玻及陽明等，在面板、貨櫃海運與空運及房市等基本面具轉機下，多見市場大戶及散戶雄兵影子。

另據上半年財報資料顯示，友達截至今年6月底的每股淨值約17.5元，群創約22.75元，長榮海運約17.5元，長榮航約14.11元及華航約10.23元等，都明顯優於目前的市價，依股價淨值比角度觀察，這些股票的波段投資相對審慎樂觀。

因為後新冠疫情時代，除全球可能爆發報復性消費之經濟榮景外，為防範新冠或可能流感再度來襲，則遠端視訊或在家辦公將成趨勢，因此，包括短期旅遊、航運、面板等產業的轉機氣象，值持續追蹤。

(工商 )